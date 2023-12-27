Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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Новости

27 декабря, 12:15

Транспорт

Установку зарядок для электромобилей могут сделать обязательной возле новостроек Москвы

Установку зарядок для электромобилей могут сделать обязательной возле новостроек Москвы

Зарядки для электромобилей могут появиться возле столичных новостроек

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В столице появился проект, по которому застройщики должны устанавливать возле домов зарядки для электромобилей. Такое требование хотят сделать обязательным, рассказали в Москомархитектуры.

Планируется, что компании должны будут создать инфраструктуру для электрокаров возле жилых домой, в гаражах, на многоуровневых паркингах, парковках, а также на улицах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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