Установку зарядок для электромобилей могут сделать обязательной возле новостроек Москвы

В столице появился проект, по которому застройщики должны устанавливать возле домов зарядки для электромобилей. Такое требование хотят сделать обязательным, рассказали в Москомархитектуры.

Планируется, что компании должны будут создать инфраструктуру для электрокаров возле жилых домой, в гаражах, на многоуровневых паркингах, парковках, а также на улицах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.