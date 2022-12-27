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22:15

Транспорт

Машины "Москвич" начали поступать в дилерские центры столицы

Машины "Москвич" начали поступать в дилерские центры столицы

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Купить кроссоверы и электрокары "Москвич" можно будет уже в ближайшее время. В данный момент машины поступают в салоны и проходят предпродажную подготовку. Новый "Москвич" появится в 11 дилерских центрах столицы.

Автомобиль с механической коробкой передач будет стартовать от 1,9 миллиона рублей, с вариатором – от 2 миллионов 350 тысяч рублей, электрическая версия будет стоить 3,5 миллиона рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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