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Пуск заключительного отрезка дороги на севере МСД состоялся в 2022 году – Бочкарев

Пуск заключительного отрезка дороги на севере МСД состоялся в 2022 году – Бочкарев

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Пуск заключительного отрезка дороги на северном участке Московского скоростного диаметра (МСД) состоялся в текущем году. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в интервью Москве 24.

Кроме того, он рассказал, как город строит южный участок этого транспортного мегапроекта. Большое интервью Андрея Бочкарева смотрите сегодня в 17:15 на телеканале Москва 24.

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