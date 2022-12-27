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Транспорт

Автомобили "Москвич" поступят в 11 дилерских центров столицы

Автомобили "Москвич" поступят в 11 дилерских центров столицы

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Купить кроссоверы и электрокары "Москвич" можно будет уже в ближайшее время. В данный момент машины поступают в салоны и проходят предпродажную подготовку. Новый "Москвич" появится в 11 дилерских центрах столицы.

Автомобиль с механической коробкой передач будет стартовать от 1,9 миллиона рублей, с вариатором – 2 миллиона 350 тысяч рублей, электрическая версия – 3,5 миллиона рублей. Машины представлены в пяти расцветках – это белый, черный, красный, голубой и серый.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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