12:50Город
Почти 500 тыс единиц оборудования закупили для оснащения последнего участка БКЛ – Бочкарев
Почти 500 тысяч единиц оборудования потребовалось закупить для технического оснащения последнего участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в интервью Москве 24.
Кроме того, он сообщил, как город строит метро в условиях санкций. Большое интервью Андрея Бочкарева смотрите сегодня в 17:15 на телеканале Москва 24.