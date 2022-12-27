Благоустройство около станции БКЛ "Текстильщики" завершили на 75% – Бирюков

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что благоустройство около станции БКЛ "Текстильщики" завершили на 75%. Речь идет о пешеходной и транспортной доступности. После окончания работ у пешеходов появятся удобные маршруты, чтобы дойти до станции метро с улиц Саратовская, Люблинская, Артюхиной, а также 1-й и 11-й улиц Текстильщиков и 1-го Саратовского проезда.

Специалисты уже проложили кабельную канализацию, куда уберут все воздушные провода. Также они расширили тротуары и сделали пандусы. Еще были заменен асфальт на пешеходной и проезжей частях.

Обновить планируют освещение. Так, 114 фонарей, торшеров, контрастный свет появятся на пешеходных переходах. Пассажиры общественного транспорта будут дожидаться его на остановках с зарядными слотами и беспроводной связью. Закончить работы планируют в 2023 году.

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