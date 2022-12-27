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Дептранс рассказал, как вернуть эвакуированный автомобиль в новогодние праздники

Дептранс рассказал, как вернуть эвакуированный автомобиль в новогодние праздники

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В Дептрансе рассказали, где можно будет получить разрешение на возврат эвакуированного автомобиля в новогодние праздники. Работать будут несколько пунктов МАДИ, которые расположены на спецстоянках "Администратора московского парковочного пространства".

Речь идет об отделениях в проезде Одоевского и проезде Энтузиастов, а также на улицах Вагоноремонтная и Дубовой Рощи. Последний, кстати, не работает круглосуточно.

Сервисный центр "Московский транспорт" на Старой Басманной улице будет закрыт 31 декабря, 1 и 7 января. В другие праздничные дни разрешения на возврат автомобиля там будут выдавать в штатном режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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