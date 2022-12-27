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Транспорт

БКЛ метро может принять пассажиров в первом квартале 2023 года – Бочкарев

БКЛ метро может принять пассажиров в первом квартале 2023 года – Бочкарев

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Большая кольцевая линия московского метро может принять первых пассажиров в первом квартале 2023 года. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в интервью Москве 24.

Он отметил, что точная дата открытия БКЛ пока неизвестна, так как она зависит от интеграции всех систем в единый комплекс.

Большое интервью Андрея Бочкарева смотрите сегодня в 17:15 на телеканале Москва 24.

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