Пассажиры Шереметьево опоздали на самолет из-за больших очередей на досмотре

Пассажиры аэропорта Шереметьево опоздали на самолет из-за больших очередей на досмотре. По данным телеграм-каналов, не меньше десяти человек не улетели в Красноярск: досмотр проводился вручную, людей проверяли трижды с помощью металлоискателя.

В администрации Шереметьево заявили, что тщательно выполняют все требования безопасности, и порекомендовали приезжать в аэропорт заблаговременно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.