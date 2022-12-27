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Транспорт

Пассажиры Шереметьево опоздали на самолет из-за больших очередей на досмотре

Пассажиры Шереметьево опоздали на самолет из-за больших очередей на досмотре

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Пассажиры аэропорта Шереметьево опоздали на самолет из-за больших очередей на досмотре. По данным телеграм-каналов, не меньше десяти человек не улетели в Красноярск: досмотр проводился вручную, людей проверяли трижды с помощью металлоискателя.

В администрации Шереметьево заявили, что тщательно выполняют все требования безопасности, и порекомендовали приезжать в аэропорт заблаговременно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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