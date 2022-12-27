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Транспорт

Московские учащиеся смогут купить новый студенческий проездной с 2 января

Московские учащиеся смогут купить новый студенческий проездной с 2 января

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С 2 января в Москве частично изменится стоимость проезда в метро и наземном общественном транспорте. Московские учащиеся смогут оформлять единый билет – им не нужно больше отдельно записывать поездки для метро и наземного транспорта.

Для других пассажиров с начала года некоторые поездки подорожают. Так, проход в метро, на МЦД или МЦК по карте "Тройка" составит 50 рублей. Если пассажир оплатит поездку банковской картой, то он заплатит 56 рублей. Меньше всего заплатят люди, которые воспользуются технологией Face Pay: в этом случае стоимость поездки составит 46 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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