Агрегаторы такси не будут повышать тарифы на Новый год

"Ситимобил" и "Яндекс.Такси" не будут повышать тарифы в новогодние праздники. Но поездки все равно подорожают.

Это связано с тем, что спрос растет, а число водителей – нет. Осложнить ситуацию может снегопад или гололедица. Погодные условия неизбежно спровоцируют заторы на дорогах и, как следствие, рост стоимости.

Ранее столичный Дептранс попросил устанавливать адекватные цены и не поднимать плату за проезд в период новогодних праздников, а также напомнили о необходимости размещать на передней панели в салоне такси информацию о тарифах, чтобы пассажиры всегда могли свериться с ценой в приложении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.