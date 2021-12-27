Аэроэкспрессы до Внуково начнут останавливаться на станции Аминьевская

Аэроэкспрессы до аэропорта Внуково с 27 декабря будут делать остановку на станции Аминьевская Киевского направления Московской железной дороги (МЖД).

При этом время в пути от Киевского вокзала до аэропорта и обратно не изменится – это займет 35 минут. Однако благодаря новой остановке, некоторые пассажиры смогут значительно сэкономить время.

Поездка от Аминьевской до аэропорта Внуково займет 25 минут. Приобрести билет на поезд можно будет в билетных автоматах, на сайте или в специальном приложении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.