На маршруты ЦТУ выйдут 15 поездов нового поколения

На маршруты Центрального транспортного узла (ЦТУ) в ближайшие годы выйдут 15 поездов нового поколения. Первые из них начнут курсировать уже в 2026 году. Их закупят с привлечением средств казначейского инфраструктурного кредита.

По прогнозам аналитиков, пассажиры будут тратить на ожидание поезда в три раза меньше времени, а скорость составов вырастет на 25%. Нагрузка на автодороги снизится на 20%. Как отметил эксперт Илья Заливухин, это улучшит доступность городов агломерации.

