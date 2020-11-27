Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Жители столичного ЖК "Филатов луг" рассказали, что не могут парковаться возле дома

Собянин: в Москве открылась верфь для строительства инновационных электросудов

В столичном общественном транспорте стало меньше безбилетников

В Минтрансе предложили штрафовать нарушителей с помощью системы распознавания лиц

Пассажирам МЦД доступны более сотни пересадок на метро, МЦК и автобусы

Сергей Собянин одобрил закупку 15 поездов для Центрального транспортного узла

Городские камеры показали трафик на шоссе Энтузиастов

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 26 ноября

"Новости дня": скоростную дорогу от Ленинградского шоссе до центра начали строить в Москве

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

С момента запуска беспилотный и автономные трамваи перевезли более 1,6 миллиона пассажира, проехав свыше 384 километров. Первый в России полностью беспилотный трамвай курсирует с пассажирами по маршруту № 10 в районе Строгино. Автономные трамваи работают на МТД Т1, могут двигаться без контактной сети, но обязательно под управлением водителя.

"Утвердили порядок работы автономных курьеров. По задаче Сергея Собянина внедряем в работу сервисов новые решения, которые улучшают качество обслуживания москвичей. Единые и понятные правила эксплуатации автономных курьеров повысят безопасность доставок. Благодаря ограничению скорости, утверждению зон движения и мест стоянки перемещение роверов станет понятным и контролируемым", – сказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Поездка на электросудне вечером – это красивые виды с реки на столицу и экономия времени в пути. С начала года пассажиры совершили более 250 тысяч поездок на речном электротранспорте с 20:00 до 23:00.

Читайте также
транспорттехнологиигородвидео

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика