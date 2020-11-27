Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

С момента запуска беспилотный и автономные трамваи перевезли более 1,6 миллиона пассажира, проехав свыше 384 километров. Первый в России полностью беспилотный трамвай курсирует с пассажирами по маршруту № 10 в районе Строгино. Автономные трамваи работают на МТД Т1, могут двигаться без контактной сети, но обязательно под управлением водителя.

"Утвердили порядок работы автономных курьеров. По задаче Сергея Собянина внедряем в работу сервисов новые решения, которые улучшают качество обслуживания москвичей. Единые и понятные правила эксплуатации автономных курьеров повысят безопасность доставок. Благодаря ограничению скорости, утверждению зон движения и мест стоянки перемещение роверов станет понятным и контролируемым", – сказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Поездка на электросудне вечером – это красивые виды с реки на столицу и экономия времени в пути. С начала года пассажиры совершили более 250 тысяч поездок на речном электротранспорте с 20:00 до 23:00.