Новости мира: плакаты с рекламой эвтаназии повесили в лондонском метро

Целый коридор, увешанный плакатами с рекламой эвтаназии, появился в метро Лондона. Счастливые люди с широкой улыбкой на фото призывают легализовать добровольное прекращение жизни человека. По мнению экспертов, так в Британии готовят граждан к новому закону, который позволит легализовать эвтаназию. Вопрос в ближайшие дни рассмотрит парламент страны. Однако у документа не мало противников в Соединенном королевстве.

Тем временем по китайским соцсетям разлетелись кадры, на которых гусь следует за своей хозяйкой через мост и несет на спине две корзинки с зеленью. Не дойдя до конца дистанции, птица устала и ее пришлось нести на руках.

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