Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о трафике на столичных дорогах 27 ноября

В ЦОДД рассказали о трафике на столичных дорогах 27 ноября

"Это Москва. Транспорт": метро 50-х

Столичный Дептранс рассказал о ситуации на дорогах 27 ноября

Поезда из Москвы в гости к Деду Морозу начнут ходить с 23 декабря

Новости мира: Израиль заявил о готовности прекратить огонь по Ливану

Средняя скорость движения транспорта в Москве стала почти 50 км/ч

Авиакомпания "Азимут" проверит наличие дефектов в самолете SSJ-100 после ЧП в Анталье

Новости часа: Сергей Собянин сообщил об открытии еще 13 обновленных поликлиник

"Московский патруль": более 1 млн человек обслужил ЦОМП с начала работы

"Московский патруль": жителям столицы рассказали о школах контраварийного вождения

В столице наиболее плотное движение в настоящее время наблюдается на Дмитровском, Ленинградском шоссе и Волгоградском проспекте в сторону центра, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова. Загруженность дорог составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются в районе ремонтных работ на Химкинском мосту, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгороддорогивидеоНика Караваева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика