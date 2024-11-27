В ЦОДД рассказали о трафике на столичных дорогах 27 ноября

В столице наиболее плотное движение в настоящее время наблюдается на Дмитровском, Ленинградском шоссе и Волгоградском проспекте в сторону центра, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова. Загруженность дорог составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются в районе ремонтных работ на Химкинском мосту, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.