27 ноября, 09:30Транспорт
В ЦОДД рассказали о трафике на столичных дорогах 27 ноября
В столице наиболее плотное движение в настоящее время наблюдается на Дмитровском, Ленинградском шоссе и Волгоградском проспекте в сторону центра, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова. Загруженность дорог составляет 4 балла.
Днем локальные затруднения ожидаются в районе ремонтных работ на Химкинском мосту, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.