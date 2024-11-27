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27 ноября, 08:00

Транспорт

Поезда из Москвы в гости к Деду Морозу начнут ходить с 23 декабря

Поезда из Москвы в гости к Деду Морозу начнут ходить с 23 декабря

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Специальные поезда из Москвы в гости к Деду Морозу начнут ходить с 23 декабря. Первый "Мороз-экспресс" отправится в Великий Устюг днем и уже утром будет в пункте назначения.

В составе поезда есть плацкартные и купейные вагоны, СВ, вагон-ресторан с традиционной северной кухней. На родине Деда Мороза гости смогут посетить его городскую резиденцию и вотчину с зоосадом, кузницей и ледяной комнатой.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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