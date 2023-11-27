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Новости

27 ноября, 19:30

Происшествия

Новости часа: в мэрии Москвы рассказали о планах по строительству дорог на 2024–2026 годы

Новости часа: в мэрии Москвы рассказали о планах по строительству дорог на 2024–2026 годы

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В 2024–2026 годы в столице планируется построить 265 километров дорог и 60 пешеходных переходов. Об этом рассказали в мэрии города.

ЦППК усилила уборку более чем двух тысяч пассажирских платформ из-за снегопада. Об этом сообщает перевозчик.

Число смертельных аварий на пешеходных переходах в Москве сократилось на 40%. Об этом заявил заммэра столицы Максим Ликсутов.

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