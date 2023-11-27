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Новости

Новости

27 ноября, 19:00

Город

Новости часа: водителям в Москве посоветовали пользоваться городским транспортом 27 ноября

Новости часа: водителям в Москве посоветовали пользоваться городским транспортом 27 ноября

Новости часа: сугробы в столице к концу ноября вырастут до 25 сантиметров

Москвичам рассказали, как будут выглядеть новые вагоны "Москва-2020"

Новости часа: Собянин открыл новую дорогу на юго-востоке Москвы

ЦОДД призвал москвичей пересесть на общественный транспорт вечером 27 ноября

Собянин открыл новую дорогу на юго-востоке Москвы

Дептранс предупредил о дорожной ситуации в столице 27 ноября

Новости часа: московские операторы каршеринга работают штатно в условиях снегопада

Четыре выделенки для общественного транспорта откроют на юге Москвы

Движение транспорта на внешней стороне 6-го километра МКАД затруднено из-за ДТП

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вечером 27 ноября из-за непогоды для поездок по городу лучше пользоваться общественным транспортом. Об этом заявили в ЦОДД.

В Москве продолжаются работы по очистке от снега. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства.

Со 2 декабря в Москве для удобства жителей маршрут 530 продлевается до ЖК "Волжский парк". Об этом сообщили в Дептрансе столицы.

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