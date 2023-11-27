27 ноября, 19:00Город
Новости часа: водителям в Москве посоветовали пользоваться городским транспортом 27 ноября
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вечером 27 ноября из-за непогоды для поездок по городу лучше пользоваться общественным транспортом. Об этом заявили в ЦОДД.
В Москве продолжаются работы по очистке от снега. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства.
Со 2 декабря в Москве для удобства жителей маршрут 530 продлевается до ЖК "Волжский парк". Об этом сообщили в Дептрансе столицы.