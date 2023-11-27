Новости часа: водителям в Москве посоветовали пользоваться городским транспортом 27 ноября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вечером 27 ноября из-за непогоды для поездок по городу лучше пользоваться общественным транспортом. Об этом заявили в ЦОДД.

В Москве продолжаются работы по очистке от снега. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства.

Со 2 декабря в Москве для удобства жителей маршрут 530 продлевается до ЖК "Волжский парк". Об этом сообщили в Дептрансе столицы.