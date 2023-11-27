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27 ноября, 15:15

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Дептранс предупредил о дорожной ситуации в столице 27 ноября

Дептранс предупредил о дорожной ситуации в столице 27 ноября

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В связи с неблагоприятными погодными условиями Дептранс предупредил о дорожной ситуации в столице 27 ноября. В ведомстве рассказали, где в столице зафиксировано интенсивное и рабочее движение транспорта.

Интенсивное движение наблюдается на МКАД, Ярославском и Волгоградском шоссе в сторону центра. Также в ведомстве отметили, что во второй половине дня ожидаются затруднения на МКАД, ТТК и на вылетных магистралях по направлению в область.

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