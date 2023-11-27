Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября, 13:45

Экономика

Новости часа: московские операторы каршеринга работают штатно в условиях снегопада

Новости часа: московские операторы каршеринга работают штатно в условиях снегопада

Четыре выделенки для общественного транспорта откроют на юге Москвы

Движение транспорта на внешней стороне 6-го километра МКАД затруднено из-за ДТП

Вагоны московского метро обновят в 2024 году

"Мой район. Обратная связь": асфальт заменили на Каширском шоссе в Москве

Готовность станции московского метро "Тютчевская" достигла 80%

Вагоны московского метро ждет обновление в 2024 году

Москвичам показали, как изменилась стоимость такси из-за снегопада

Экипажи ЦОДД привлекли к буксированию застрявших на дорогах грузовиков

Коммунальная техника ликвидирует последствия снегопада в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские операторы каршеринга работают штатно в условиях снегопада. Водителей оперативно оповещают об изменениях погодных условий. Об этом говорится в пресс-службе сервисов.

Представители киноиндустрии около 400 раз воспользовались услугами Московской цифровой киноплатформы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Московский производитель поставил более 5 миллионов медицинских изделий по офсетному контракту. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Читайте также
транспортмэр МосквыкультурагородэкономикавидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика