Новости часа: московские операторы каршеринга работают штатно в условиях снегопада

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские операторы каршеринга работают штатно в условиях снегопада. Водителей оперативно оповещают об изменениях погодных условий. Об этом говорится в пресс-службе сервисов.

Представители киноиндустрии около 400 раз воспользовались услугами Московской цифровой киноплатформы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Московский производитель поставил более 5 миллионов медицинских изделий по офсетному контракту. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.