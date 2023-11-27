Московская железная дорога перешла в усиленный режим работы из-за непогоды

Московская железная дорога приступила к усиленному режиму работы из-за непогоды в столице. Известно, что пути чистили от снега в ночь на 27 ноября.

Аэропорты Шереметьево и Домодедово проинформировали, что продолжают работу в штатном режиме. В условиях снегопада специалисты постоянно расчищают взлетно-посадочные полосы и перроны от снега и наледи. Также каждое воздушное судно проходит противообледенительную обработку.

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