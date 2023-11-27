Более 40 рейсов задержано в столичных аэропортах из-за непогоды 27 ноября

Метель и ледяной дождь стали причиной задержек рейсов в столичных аэропортах. Во Внуково задержано 16 рейсов, еще 3 отменено, в Домодедово – 12 рейсов задержано и 2 отменено, в Шереметьево – 13 рейсов задержано и 2 отменено.

Ранее в Росавиации сообщили, что столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково работают в штатном режиме, несмотря на непогоду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.