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27 ноября, 08:15

Транспорт

Более 40 рейсов задержано в столичных аэропортах из-за непогоды 27 ноября

Более 40 рейсов задержано в столичных аэропортах из-за непогоды 27 ноября

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Метель и ледяной дождь стали причиной задержек рейсов в столичных аэропортах. Во Внуково задержано 16 рейсов, еще 3 отменено, в Домодедово – 12 рейсов задержано и 2 отменено, в Шереметьево – 13 рейсов задержано и 2 отменено.

Ранее в Росавиации сообщили, что столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково работают в штатном режиме, несмотря на непогоду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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