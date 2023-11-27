Дептранс предупредил о вечерних затруднениях на дорогах

Столичных водителей призвали оставить свои автомобили на парковке и пересесть на общественный транспорт. Синоптики прогнозируют снегопад в течение всего дня 27 ноября, в связи с чем московский ЦОДД предупредил о вечерних затруднениях на дорогах в 8–9 баллов.

Кроме того, горожанам напоминают о затрудненном движении на Волгоградском проспекте, Тульской эстакаде и 31-м километре МКАД из-за проведения строительных работ. Рабочее по Варшавскому шоссе, Московскому скоростному диаметру и Кутузовскому проспекту. Кроме того, произошли изменения в движении электричек на Белорусском и Савеловском направлениях МЦД-1. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.