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27 ноября, 08:30

Транспорт

Дептранс предупредил о вечерних затруднениях на дорогах

Дептранс предупредил о вечерних затруднениях на дорогах

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Столичных водителей призвали оставить свои автомобили на парковке и пересесть на общественный транспорт. Синоптики прогнозируют снегопад в течение всего дня 27 ноября, в связи с чем московский ЦОДД предупредил о вечерних затруднениях на дорогах в 8–9 баллов.

Кроме того, горожанам напоминают о затрудненном движении на Волгоградском проспекте, Тульской эстакаде и 31-м километре МКАД из-за проведения строительных работ. Рабочее по Варшавскому шоссе, Московскому скоростному диаметру и Кутузовскому проспекту. Кроме того, произошли изменения в движении электричек на Белорусском и Савеловском направлениях МЦД-1. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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