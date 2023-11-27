Москвичи совершили около 1,5 млн бесплатных пересадок на транспорте осенью 2023 года

Москвичи совершили около полутора миллионов бесплатных пересадок на наземном транспорте этой осенью. Такой сервис позволяет экономить на оплате с помощью карты "Тройка". Для этого нужно привязать ее в личном кабинете приложений "Метро Москвы" или "Московский транспорт".

В течение 90 минут после начала поездки пассажиры могут без дополнительной оплаты пересесть на новый маршрут. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.