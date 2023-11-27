27 ноября, 07:30Город
Москвичи совершили около 1,5 млн бесплатных пересадок на транспорте осенью 2023 года
Москвичи совершили около полутора миллионов бесплатных пересадок на наземном транспорте этой осенью. Такой сервис позволяет экономить на оплате с помощью карты "Тройка". Для этого нужно привязать ее в личном кабинете приложений "Метро Москвы" или "Московский транспорт".
В течение 90 минут после начала поездки пассажиры могут без дополнительной оплаты пересесть на новый маршрут. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.