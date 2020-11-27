Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Два тематических поезда в честь МЦД запустили в столичном метро, они будут ходить на Арбатско-Покровской и Сокольнической линиях. В тематических поездах можно узнать, какие маршруты и пересадки появились на МЦД-3 и МЦД-4.

"Почти в 2 раза быстрее водители добираются из Перова в Западное Бирюлево по МСД. Ежедневно южным участком магистрали пользуются в среднем 130 тысяч автомобилистов. А в целом, каждый день по магистрали проезжают почти 400 тысяч машин. Магистраль уже входит в топ-3 популярных трасс города", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

На всех новых остановках "Мосгортранса" разместили плакаты с QR-кодами для отслеживания транспорта онлайн. В смартфоне отразится нужная остановка и время, когда к ней подъедет автобус.