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27 ноября, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Новости часа: улучшенная модель вагонов поступит в Московский метрополитен в 2024 году

Дептранс Москвы сообщил о временной задержке трамваев на Волочаевской улице

Новости часа: Собянин рассказал о международных достижениях учеников школ искусств Москвы

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Более 7 млн машин проехало по южному участку МСД с сентября 2023 года

Новости часа: Собянин сообщил о начале производства улучшенных вагонов метро "Москва-2020"

Более 7 млн машин проехало по южному участку МСД с момента его открытия

"Техно": беспилотные фуры с грузом впервые испытали на заснеженных и скользких дорогах

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Два тематических поезда в честь МЦД запустили в столичном метро, они будут ходить на Арбатско-Покровской и Сокольнической линиях. В тематических поездах можно узнать, какие маршруты и пересадки появились на МЦД-3 и МЦД-4.

"Почти в 2 раза быстрее водители добираются из Перова в Западное Бирюлево по МСД. Ежедневно южным участком магистрали пользуются в среднем 130 тысяч автомобилистов. А в целом, каждый день по магистрали проезжают почти 400 тысяч машин. Магистраль уже входит в топ-3 популярных трасс города", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

На всех новых остановках "Мосгортранса" разместили плакаты с QR-кодами для отслеживания транспорта онлайн. В смартфоне отразится нужная остановка и время, когда к ней подъедет автобус.

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