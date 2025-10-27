Движение поездов по одному из путей нового путепровода открылось на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы открылось движение поездов по одному из путей нового железнодорожного путепровода. Он находится на линии МЦД-2.

Для его ввода в строй специалисты провели масштабную работу по переключению одного из двух главных путей на вновь построенный путепровод. Они также демонтировали и уложили более 600 метров рельсошпальной решетки. В результате пассажиры получили дополнительный железнодорожный путь, который позволит сделать расписание МЦД-2 еще более удобным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

