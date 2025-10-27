Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября, 21:15

Транспорт

Движение поездов по одному из путей нового путепровода открылось на северо-востоке Москвы

Движение поездов по одному из путей нового путепровода открылось на северо-востоке Москвы

Самый тихий и экологичный автопробег в истории прошел в Подмосковье

Прозрачные мониторы в окнах появятся в поездах "Москва-2026"

Сборка первого поезда с вагонами "Москва-2026" завершится в конце 2025 года

Новые поезда "Москва-2026" получат технологические улучшения

Посвященный Карелии тематический поезд запустили в московском метро

Первый состав "Москва-2026" соберут до конца 2025 года

Водителям напомнили о штрафах в России за летнюю резину зимой

"Новости дня": пять новых плавучих причалов придут в Москву в начале ноября

Сергей Собянин: парковка на улицах Москвы 3 и 4 ноября будет бесплатной

На северо-востоке Москвы открылось движение поездов по одному из путей нового железнодорожного путепровода. Он находится на линии МЦД-2.

Для его ввода в строй специалисты провели масштабную работу по переключению одного из двух главных путей на вновь построенный путепровод. Они также демонтировали и уложили более 600 метров рельсошпальной решетки. В результате пассажиры получили дополнительный железнодорожный путь, который позволит сделать расписание МЦД-2 еще более удобным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика