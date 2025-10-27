Прозрачные мониторы в окнах появятся в поездах "Москва-2026"

В поездах новой модели "Москва-2026" для московского метро впервые установят прозрачные мониторы, встроенные в боковое стекло. Сборку первого состава планируют завершить в конце 2025 года, после чего начнутся испытания.

Новинка сохранит широкие двери, межвагонные переходы, мощные кондиционеры и салон на 1,5 тысячи пассажиров, а также получит обновленный интерьер. В ближайшие 2 года для столичного метро изготовят более 700 таких вагонов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.