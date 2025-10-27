Сборка первого поезда с вагонами "Москва-2026" завершится в конце 2025 года. Новую модификацию начали собирать в Подмосковье.

Сразу после окончания сборки обновленные вагоны отправят в метро на испытания. Современные составы, которые поставят в течение двух лет, позволят полностью обновить поезда на Замоскворецкой линии и обеспечить стабильный график движения при запуске Рублево-Архангельской линии метро.

