27 октября, 17:30

Транспорт

Сборка первого поезда с вагонами "Москва-2026" завершится в конце 2025 года

Сборка первого поезда с вагонами "Москва-2026" завершится в конце 2025 года. Новую модификацию начали собирать в Подмосковье.

Сразу после окончания сборки обновленные вагоны отправят в метро на испытания. Современные составы, которые поставят в течение двух лет, позволят полностью обновить поезда на Замоскворецкой линии и обеспечить стабильный график движения при запуске Рублево-Архангельской линии метро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

