Первый состав "Москва-2026" соберут до конца 2025 года

Первый обновленный состав "Москва-2026" планируют собрать до конца 2025 года. Затем поезд направят в метро для проведения испытаний. В течение двух лет поставки новых вагонов позволят полностью обновить подвижной состав на Замоскворецкой линии и обеспечить стабильный график движения на новой Рублево-Архангельской линии.

Модель сохранит основные преимущества предыдущих серий: широкие двери, межвагонные проходы, систему кондиционирования и зарядки USB Type-C. К нововведениям относятся прозрачные мониторы в боковых стеклах, обновленный дизайн фар с автоматическим затемнением и измененная цветовая гамма интерьера.

