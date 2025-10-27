Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября, 13:15

Транспорт

Первый состав "Москва-2026" соберут до конца 2025 года

Первый состав "Москва-2026" соберут до конца 2025 года

Водителям напомнили о штрафах в России за летнюю резину зимой

"Новости дня": пять новых плавучих причалов придут в Москву в начале ноября

Сергей Собянин: парковка на улицах Москвы 3 и 4 ноября будет бесплатной

Новости регионов: массовая авария произошла в Иркутской области

Новую модификацию вагонов "Москва-2026" начали собирать в Подмосковье

"Новости дня": схема проезда изменится на внутренней стороне 78-го километра МКАД

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 27 октября

Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к водительским навыкам разных полов

Новости регионов: первый прямой рейс из Иркутска в Калибо выполнен после долгого перерыва

Первый обновленный состав "Москва-2026" планируют собрать до конца 2025 года. Затем поезд направят в метро для проведения испытаний. В течение двух лет поставки новых вагонов позволят полностью обновить подвижной состав на Замоскворецкой линии и обеспечить стабильный график движения на новой Рублево-Архангельской линии.

Модель сохранит основные преимущества предыдущих серий: широкие двери, межвагонные проходы, систему кондиционирования и зарядки USB Type-C. К нововведениям относятся прозрачные мониторы в боковых стеклах, обновленный дизайн фар с автоматическим затемнением и измененная цветовая гамма интерьера.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоИван ЕвдокимовМария РыбаковаКристина Шашкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика