27 октября, 12:40

"Новости дня": пять новых плавучих причалов придут в Москву в начале ноября

Сергей Собянин: парковка на улицах Москвы 3 и 4 ноября будет бесплатной

Новости регионов: массовая авария произошла в Иркутской области

Новую модификацию вагонов "Москва-2026" начали собирать в Подмосковье

"Новости дня": схема проезда изменится на внутренней стороне 78-го километра МКАД

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 27 октября

Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к водительским навыкам разных полов

Новости регионов: первый прямой рейс из Иркутска в Калибо выполнен после долгого перерыва

Возобновилось прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Алма-Аты

Столичное метро получит более 60 вагонов "Москва-2024" до конца года

Пять новых плавучих причалов придут в Москву в начале ноября. Их доставят из Перми и после проведения необходимых испытаний установят на маршрутах.

Четыре из них станут остановками нового регулярного маршрута Киевский – "Лужники", который запустят в следующем году. Пятый добавят в третий маршрут Новоспасский – ЗИЛ. Причалы будут вмещать от 40 до 80 пассажиров.

Подробнее – в программе "Новости дня".

