"Новости дня": пять новых плавучих причалов придут в Москву в начале ноября

Пять новых плавучих причалов придут в Москву в начале ноября. Их доставят из Перми и после проведения необходимых испытаний установят на маршрутах.

Четыре из них станут остановками нового регулярного маршрута Киевский – "Лужники", который запустят в следующем году. Пятый добавят в третий маршрут Новоспасский – ЗИЛ. Причалы будут вмещать от 40 до 80 пассажиров.

