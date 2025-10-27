Новую модификацию вагонов "Москва-2026" начали собирать в Подмосковье. Сборку первого поезда планируют завершить в конце этого года. Сразу после его отправят в метро на испытания.

Современные составы, которые поставят в течение двух лет, позволят полностью обновить поезда на Замоскворецкой линии и обеспечить стабильный график движения при запуске Рублево-Архангельской линии метро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.