27 октября, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 27 октября

Наиболее плотное движение в столице сейчас наблюдается на Ленинградском и Ярославском шоссе, Рязанском проспекте в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Волоколамского шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность движения в городе составляет 4 балла. Днем локальные затруднения ожидаются на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе, на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе Савеловской эстакады и на внешней стороне Садового кольца в районе Крымского моста.

