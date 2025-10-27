Новости регионов: первый прямой рейс из Иркутска в Калибо выполнен после долгого перерыва

Первый прямой рейс после долгого перерыва выполнен из Иркутска в аэропорт Калибо на Филиппинах. Самолет будет летать еженедельно по субботам, время в пути составляет около 8 часов с промежуточной посадкой в Китае. Также москвичи могут добраться до Филиппин через Хабаровск.

В Хакасии школьников перевели на дистанционное обучение из-за медведей. В одном из населенных пунктов даже ввели режим повышенной готовности. Учиться приходится дома, чтобы не рисковать, поскольку медведи свободно разгуливают по улицам.

