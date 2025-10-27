Форма поиска по сайту

27 октября, 07:45

Транспорт

Возобновилось прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Алма-Аты

Из Москвы в Алма-Аты снова можно добраться на прямом поезде. Железнодорожное сообщение между городами возобновилось после восьмилетнего перерыва. Первые пассажиры из Казахстана уже прибыли в российскую столицу, а отправление из Москвы запланировано на 30 октября.

Путешествие обойдется дороже авиаперелета, но может заинтересовать тех, кто предпочитает спокойный ритм поездки или боится летать. Как отмечают эксперты, маршрут проходит через живописные степи и позволяет увидеть уникальные пейзажи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дмитрий КозачинскийДарья Ермакова

