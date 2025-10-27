Столичное метро получит более 60 вагонов "Москва-2024" до конца года

Поездки в столичном метро станут комфортнее. До конца года в подземку поступят более 60 вагонов новой модели "Москва-2024". Эти поезда отличаются плавным ходом, современной климатической системой и удобными переходами между вагонами.

Внутри предусмотрены разъемы для зарядки гаджетов и установлены мультимедийные экраны. Новые составы начнут курсировать на Замоскворецкой линии, одной из самых загруженных в городе. Планируется, что к концу следующего года подвижной состав этой ветки будет полностью обновлен.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.