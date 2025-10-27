Дорожные камеры в России будут проверять наличие полисов ОСАГО

Проверять наличие полиса ОСАГО теперь будут дорожные камеры. Пилотный проект планируют запустить в некоторых регионах России уже в ближайшие месяцы. Самая высокая степень готовности у Москвы.

В первую очередь под проверку подпадет грузовой транспорт и такси. Это связано с тем, что разрешения на эти категории выдает столица, а значит, у города есть полный массив данных о владельцах таких автомобилей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.