Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

С октября по апрель на регулярных речных маршрутах пройдут квизы и стендап совместно с проектом "Молодежь Москвы". Например, 31 октября на маршруте "Новоспасский – ЗИЛ" пассажиры смогут принять участие в интеллектуальных играх.

Столичный метрополитен является главной транспортной артерией столицы, а темпы его строительства одни из самых высоких в мире, заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. По его словам, среднесуточный пассажиропоток в 2025 году вырос на 1,5%.

Уголовное дело возбуждено за нападение на контролера при проверке оплаты проезда в трамвае. Теперь пассажиру, который избил инспектора, грозит до 5 лет лишения свободы.