Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Новости градостроительного комплекса Москвы

Уникальную технологию применили при строительстве участка Троицкой линии метро в Москве

Стикеры с правилами пользования эскалаторами появились в московском метро

Режим работы станции метро "Бауманская" изменен из-за ремонта эскалатора

"Новости дня": два новых маршрута запустят в пригород из Москвы

Трамваи-лаборатории проехали в Москве более 500 км и собрали терабайты данных

Движение ограничили из-за ремонта Воробьевского путепровода на западе Москвы

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 24 октября

Автоюрист рассказал, можно ли будет обжаловать штрафы с нескольких камер подряд

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

С октября по апрель на регулярных речных маршрутах пройдут квизы и стендап совместно с проектом "Молодежь Москвы". Например, 31 октября на маршруте "Новоспасский – ЗИЛ" пассажиры смогут принять участие в интеллектуальных играх.

Столичный метрополитен является главной транспортной артерией столицы, а темпы его строительства одни из самых высоких в мире, заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. По его словам, среднесуточный пассажиропоток в 2025 году вырос на 1,5%.

Уголовное дело возбуждено за нападение на контролера при проверке оплаты проезда в трамвае. Теперь пассажиру, который избил инспектора, грозит до 5 лет лишения свободы.

Читайте также
транспортгородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика