Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Реконструкция Московского ипподрома будет завершена через год, сообщил Сергей Собянин. После реконструкции общая площадь инфраструктуры Центрального Московского ипподрома вырастет в 2 раза. Зону состязаний обновляют по лучшим международным стандартам, благоустраивают пространства для зрителей.

"Возведение основных монолитных конструкций будущей станции метро "Рублево-Архангельское" началось летом этого года. Сейчас работы выполнены почти на 50%: строителями уложено около 15,5 тысячи кубометров железобетона из запланированного объема более чем в 36 тысяч. Станцию возводят по индивидуальному плану из-за двух монтажно-щитовых камер в торцах котлована, из которых идут проходки перегонных тоннелей к станциям "Ильинская" и "Липовая роща", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В Щербинке активно возводят социальные объекты по программе стимулирования создания мест приложения труда. Сейчас строят многофункциональный центр, детский сад и технопарк.