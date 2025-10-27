Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Уникальную технологию применили при строительстве участка Троицкой линии метро в Москве

Стикеры с правилами пользования эскалаторами появились в московском метро

Режим работы станции метро "Бауманская" изменен из-за ремонта эскалатора

"Новости дня": два новых маршрута запустят в пригород из Москвы

Трамваи-лаборатории проехали в Москве более 500 км и собрали терабайты данных

Движение ограничили из-за ремонта Воробьевского путепровода на западе Москвы

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 24 октября

Автоюрист рассказал, можно ли будет обжаловать штрафы с нескольких камер подряд

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Реконструкция Московского ипподрома будет завершена через год, сообщил Сергей Собянин. После реконструкции общая площадь инфраструктуры Центрального Московского ипподрома вырастет в 2 раза. Зону состязаний обновляют по лучшим международным стандартам, благоустраивают пространства для зрителей.

"Возведение основных монолитных конструкций будущей станции метро "Рублево-Архангельское" началось летом этого года. Сейчас работы выполнены почти на 50%: строителями уложено около 15,5 тысячи кубометров железобетона из запланированного объема более чем в 36 тысяч. Станцию возводят по индивидуальному плану из-за двух монтажно-щитовых камер в торцах котлована, из которых идут проходки перегонных тоннелей к станциям "Ильинская" и "Липовая роща", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В Щербинке активно возводят социальные объекты по программе стимулирования создания мест приложения труда. Сейчас строят многофункциональный центр, детский сад и технопарк.

Читайте также
транспортметростроительствогородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика