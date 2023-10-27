Более 50 млн рублей сэкономили пассажиры на проезде в городском транспорте Москвы

Более 50 миллионов рублей сэкономили пассажиры на проезде в городском транспорте Москвы. Это стало возможным благодаря акции платежного сервиса "Мир".

Для участия в акции необходимо заранее загрузить карту "Мир" в смартфон на базе Android в один из мобильных платежных сервисов – Mir Pay или Samsung Pay. При этом телефон должен поддерживать NFC-функцию. Карту "Мир" также следует привязать в профиле приложения "Метро Москвы". В этом случае кешбэк в виде 10 рублей будет возвращаться за каждый проход по биометрии в столичном транспорте.

Акция действует до 31 декабря. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.