Москвичам рассказали об обновлении приложения с навигационными картами

Столичным водителям облегчили жизнь. В обновленном навигаторе появилась детальная дорожная разметка, островки безопасности и парковочные места.

При введении маршрута сервис покажет рекомендуемую траекторию с учётом дорожных полос. Вдоль маршрута также будут отображаться 3D-модели зданий.

Как считают разработчики, так водителям будет проще ориентироваться в пути даже при сбоях GPS. Отмечают, что эти детали появились на картах дорог в пределах Третьего транспортного кольца, МКАД и других крупных магистралях.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.