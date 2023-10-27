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27 октября, 07:30

Транспорт

Москвичам рассказали об обновлении приложения с навигационными картами

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Столичным водителям облегчили жизнь. В обновленном навигаторе появилась детальная дорожная разметка, островки безопасности и парковочные места.

При введении маршрута сервис покажет рекомендуемую траекторию с учётом дорожных полос. Вдоль маршрута также будут отображаться 3D-модели зданий.

Как считают разработчики, так водителям будет проще ориентироваться в пути даже при сбоях GPS. Отмечают, что эти детали появились на картах дорог в пределах Третьего транспортного кольца, МКАД и других крупных магистралях.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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