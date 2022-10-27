Компания "Аэрофлот" временно приостановила онлайн-регистрацию на рейсы

"Аэрофлот" временно приостановил онлайн-регистрацию на рейсы с 26 октября. Также будут недоступны другие сервисы, которые раньше помогали оформить билет через сайт или приложение. Это касается, в том числе, бронирования и покупки билетов, оформления дополнительных услуг.

"Аэрофлот", как и некоторые другие авиакомпании, переходит на новую российскую систему бронирования. Это нужно, чтобы их не могли отключить из-за рубежа. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.