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Транспорт

Компания "Аэрофлот" временно приостановила онлайн-регистрацию на рейсы

Компания "Аэрофлот" временно приостановила онлайн-регистрацию на рейсы

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"Аэрофлот" временно приостановил онлайн-регистрацию на рейсы с 26 октября. Также будут недоступны другие сервисы, которые раньше помогали оформить билет через сайт или приложение. Это касается, в том числе, бронирования и покупки билетов, оформления дополнительных услуг.

"Аэрофлот", как и некоторые другие авиакомпании, переходит на новую российскую систему бронирования. Это нужно, чтобы их не могли отключить из-за рубежа. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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