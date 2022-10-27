СБП в транспорте будут пользоваться до 700 тыс человек в день в ближайшие несколько лет

Москвичи стали чаще оплачивать проезд в метро новыми способами – по Face Pay и QR-коду через систему СБП. Варианты, помимо карты "Тройка" и разового билета, появились в этом году.

Так, Системой быстрой платежей в транспорте будут пользоваться до 700 тысяч человек в день в ближайшие несколько лет. На данный момент через СБП совершили около 700 тысяч оплат в транспорте.

Насколько они удобны? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.