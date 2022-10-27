Прокат электросамокатов в Москве будет работать до середины ноября – Ликсутов

Заммэра столицы Максим Ликсутов сообщил, что прокат электросамокатов в Москве будет работать как минимум до середины ноября. В зависимости от погодных условий будут принимать решение о продлении работы проката.

Этот вид транспорта становится популярнее: с начала 2022 года пользователи сервиса совершили 25 миллионов поездок. Количество поездок увеличилось в три раза, если сравнивать с данными 2021 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.