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13:15

Транспорт

Прокат электросамокатов в Москве будет работать до середины ноября – Ликсутов

Прокат электросамокатов в Москве будет работать до середины ноября – Ликсутов

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Заммэра столицы Максим Ликсутов сообщил, что прокат электросамокатов в Москве будет работать как минимум до середины ноября. В зависимости от погодных условий будут принимать решение о продлении работы проката.

Этот вид транспорта становится популярнее: с начала 2022 года пользователи сервиса совершили 25 миллионов поездок. Количество поездок увеличилось в три раза, если сравнивать с данными 2021 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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