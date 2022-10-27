"Аэрофлот" временно приостановил онлайн-регистрацию на свои рейсы

"Аэрофлот" временно приостановил онлайн-регистрацию на рейсы с 26 октября. Также будут недоступны другие сервисы, которые раньше помогали оформить билет через сайт или приложение. Это касается, в том числе, бронирования и покупки билетов, оформления дополнительных услуг.

Все дело в том, что "Аэрофлот", как и некоторые другие авиакомпании, переходит на новую российскую систему бронирования. Сколько времени уйдет на технические работы?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.