Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

12:00

Транспорт

"Дорожный патруль" ЦОДД помог водителям 35 тыс раз на дорогах с начала 2022 года

"Дорожный патруль" ЦОДД помог водителям 35 тыс раз на дорогах с начала 2022 года

Новости часа: Мишустин заявил о заинтересованности активами компаний РФ из-за рубежа

"Аэрофлот" приостановил онлайн-регистрацию на рейсы с 26 октября

Минпромторг РФ готов исключить Nissan из списка параллельного импорта

"Утро": плотный поток сформировался на востоке МКАД

"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла

"Утро": общая длина заторов в столице составила 94 километра

"Утро": плотный поток сформировался на Садовом кольце

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

"Дорожный патруль" ЦОДД помог водителям на дорогах 35 тысяч раз с начала 2022 года. Экипажи этой службы круглосуточно патрулируют Москву. Специалисты помогают при ДТП, регулируют дорожное движение, следят за состоянием знаков и светофоров.

Есть еще один сервис столичного ЦОДД – это "Дополнительная служба помощи". Они готовы помочь поменять колесо или отбуксировать поломавшуюся машину. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоИван КнязевЕвгения МирошкинаНаталья Мелехина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика