"Дорожный патруль" ЦОДД помог водителям 35 тыс раз на дорогах с начала 2022 года

"Дорожный патруль" ЦОДД помог водителям на дорогах 35 тысяч раз с начала 2022 года. Экипажи этой службы круглосуточно патрулируют Москву. Специалисты помогают при ДТП, регулируют дорожное движение, следят за состоянием знаков и светофоров.

Есть еще один сервис столичного ЦОДД – это "Дополнительная служба помощи". Они готовы помочь поменять колесо или отбуксировать поломавшуюся машину. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.