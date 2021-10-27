Участок БКЛ от "Хорошёвской" до "Мнёвников" закроют с 29 по 31 октября

Участок Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена от "Хорошёвской" до "Мнёвников" будет закрыт с 29 по 31 октября в связи с проведением работ по присоединению новых станций к сети метро.

Работы запланированы на нерабочие дни, чтобы связанные с ними ограничения не доставляли лишних неудобств пассажирам. Поезда на Большой кольцевой линии будут курсировать только между станциями "Савеловская" и "Деловой центр", а по маршруту закрытых участков будут ходить бесплатные компенсационные автобусы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.