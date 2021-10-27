Ликсутов анонсировал расширение географии сервиса "По пути"

Автобусы по требованию появятся еще в четырех поселениях ТиНАО. Это будет в декабре, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, расширение географии улучшит транспортную доступность для жителей двух округов и позволит разгрузить существующие маршруты.

Виртуальные остановки делают в тех местах, где немного общественного транспорта. Уже сейчас они существуют в четырех поселениях. Там сервис "По пути" пользуется популярность.

Чтобы подключиться, нужно скачать официальное приложение "Московский транспорт" и привязать банковскую карту. Пассажиров перевозят комфортные автобусы с только сидячими местами. Стоимость поездки – 46 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.