Специалист ЦОДД рассказал о загруженности дорог в столице

Движение в городе оценивается в 5 баллов. Непростая обстановка, из-за которой придется постоять, складывается на Каширском шоссе по направлению в центр. Там в районе улицы Академика Ласкорина произошло столкновение двух автомобилей в 4-й полосе движения, и затор начинается от Шипиловской улицы.

Также и на Ленинградском шоссе в направлении центра произошло столкновение двух автомобилей в 4-м и частично в 5-м ряду. Затор оценивается в два километра. В целом трафик в городе плотный, длина заторов – 196 километров.