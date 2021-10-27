В ЦОДД рассказали о ситуации на дорогах столицы

Главный специалист ЦОДД Степан Кузнецов рассказал о ситуации на дорогах столицы.

Отмечается, что движение в городе оценивается в 2 балла. Можно потерять время на МКАД от 43 до 46 километров. Здесь произошло столкновение трех автомобилей во 2 полосе движения еще в 3 часа ночи, в результате которого 4-и из 5-и полос перекрывались для его оформления.

Сейчас ДТП продолжают оформлять оперативные службы в 1-й полосе и на обочине. И далее тоже на МКАД на 23-м километре наблюдается неисправный грузовой автомобиль во 2-й полосе и затрудняет движение до Бесединского моста. Затор оценивается в 4 километра.

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